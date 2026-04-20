Belen il clamoroso annuncio dopo vent’anni | tutti a bocca aperta

Dopo più di vent’anni trascorsi in Italia, la showgirl ha annunciato di aver presentato la richiesta per ottenere la cittadinanza italiana. La decisione è stata comunicata tramite un post sui social, suscitando grande attenzione tra i suoi follower. La richiesta di cittadinanza rappresenta un passaggio importante nella vita personale e professionale della protagonista, che ha vissuto nel paese fin da giovane.

Dopo oltre vent’anni vissuti in Italia, Belen Rodriguez ha deciso di compiere un passo simbolico e concreto: ottenere la cittadinanza italiana. Un traguardo che arriva al termine di un lungo percorso personale e professionale. Volto noto della televisione, protagonista di una carriera costruita interamente nel Paese, la showgirl argentina ha più volte raccontato di sentirsi ormai parte integrante della realtà italiana. Il desiderio di ufficializzare questo legame si è trasformato in una scelta definitiva. La conferma era arrivata nelle scorse settimane durante la sua partecipazione a Che tempo che fa, dove aveva parlato apertamente dell’iter per ottenere il passaporto italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Belen, il clamoroso annuncio dopo vent’anni: tutti a bocca aperta Notizie correlate “Ribaltone”. Sondaggi, il dato è clamoroso: Giorgia Meloni a bocca apertaLe prossime elezioni politiche potrebbero registrare una partecipazione particolarmente bassa. Leggi anche: “Dimostra 20 anni di meno”. Raf a Sanremo lascia tutti a bocca aperta: qual è il suo segreto