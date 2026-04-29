Kagurabachi sbarca in TV | arriva l’anime nel 2027 con un debutto epico

Un nuovo anime intitolato Kagurabachi arriverà in televisione nel 2027, con un debutto previsto ad aprile. La serie è stata prodotta dallo studio CYPIC e si basa su un'opera di Takeru Hokazono pubblicata da Shueisha. L’obiettivo della casa editrice è di portare il titolo sul mercato internazionale e farlo conoscere a un pubblico più ampio. La data di uscita e i dettagli del progetto sono stati annunciati ufficialmente.

? Cosa sapere L'anime Kagurabachi debutterà ad aprile 2027 con la produzione di CYPIC Studio.. Shueisha punta a posizionare il titolo di Takeru Hokazono nel mercato globale.. L’annuncio ufficiale dell’anime di Kagurabachi durante l’evento Jump Press conferma il debutto per aprile 2027, segnando il passaggio del fenomeno manga verso la produzione animata guidata da CYPIC Studio. Il successo senza precedenti della serie su Manga Plus, che ha già stabilito nuovi standard di popolarità pur restando finora solo sulla carta, trova ora una dimensione visiva. La decisione strategica di affidare il progetto a un team composto da Cyberagent e Shochiku, con la regia di Tetsuya Takeuchi, punta a trasformare le tavole di Takeru Hokazono in un’opera dinamica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kagurabachi sbarca in TV: arriva l’anime nel 2027 con un debutto epico Notizie correlate Kagurabachi è pronto a debuttare come anime: annunciata ufficialmente una data col trailerIl fenomeno che ha sconvolto le classifiche di Shonen Jump ha finalmente un volto animato. SHEGLAM arriva (finalmente) in Italia: il debutto beauty più atteso sbarca da dmDa febbraio il brand make up virale sui social entra nell’assortimento dm Italia con 60 referenze tra bestseller e novità, disponibili in store,...