È stata annunciata ufficialmente la data di debutto dell'anime di Kagurabachi, basato sul manga di successo apparso nelle classifiche di Shonen Jump. Il trailer, diffuso recentemente, mostra Chihiro con la sua katana Enten e anticipa una produzione con una regia di qualità. Il progetto si propone di portare sullo schermo un dark shonen che ha già catturato l'interesse dei fan del genere.

Il fenomeno che ha sconvolto le classifiche di Shonen Jump ha finalmente un volto animato. Chihiro e la sua katana Enten sbarcheranno sugli schermi con una produzione che promette di riscrivere le regole del dark shonen moderno grazie a una regia d'autore. Non era questione di "se", ma solo di "quando": Kagurabachi, il manga che ha polverizzato ogni record di popolarità su Manga Plus senza nemmeno avere un fotogramma animato a supportarlo, ha finalmente rotto gli indugi. Durante l'evento Jump Press di poche ore fa, è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: l'anime è in fase di produzione e il debutto è fissato per aprile 2027. Pesci rossi e codici binari: il delirio del marketing virale Una data che sembra lontana, ma che in realtà rivela una corsa contro il tempo per cavalcare un hype che non accenna a sgonfiarsi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kagurabachi è pronto a debuttare come anime: annunciata ufficialmente una data col trailer

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