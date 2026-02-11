SHEGLAM arriva finalmente in Italia | il debutto beauty più atteso sbarca da dm
Dopo mesi di attesa, Sheglam fa finalmente il suo debutto in Italia. Il brand di make-up, già molto popolare sui social, entra a far parte dell’assortimento di dm, portando 60 prodotti tra best seller e novità. Ora si può trovare in negozio, online e sull’app, permettendo a tutte di provare i nuovi trend di bellezza.
Da febbraio il brand make up virale sui social entra nell’assortimento dm Italia con 60 referenze tra bestseller e novità, disponibili in store, online e su app. C’è chi lo aspettava da tempo. E chi mente! SHEGLAM arriva finalmente in Italia e lo fa con un debutto che parla il linguaggio delle nuove generazioni beauty. Il brand make up diventato virale su TikTok e Instagram entra ufficialmente nell’assortimento dm Italia, segnando un passo importante per il mercato cosmetico nazionale e confermando l’attenzione del retailer verso i trend globali e i marchi più amati online. A partire da febbraio, SHEGLAM sarà disponibile nei punti vendita dm, sul sito e sull’app la mia dm, ampliando così l’offerta beauty della catena che si conferma punto di riferimento per il benessere quotidiano e per un make up accessibile, innovativo e in linea con le tendenze internazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com
