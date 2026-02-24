Ortopedia fiore all’occhiello del Campus Bio-Medico | i numeri

L'ortopedia del Campus Bio-Medico ha trattato oltre 29.600 pazienti, a causa di un aumento di richieste da parte di persone con problemi muscolo-scheletrici. Sono state eseguite più di 42.600 prestazioni ambulatoriali e quasi 4.800 interventi chirurgici. La crescita delle attività dimostra come il reparto abbia ampliato i propri servizi in risposta alla domanda crescente. La struttura si prepara a introdurre nuove tecniche per migliorare ulteriormente l’assistenza.

Più di 29.600 pazienti trattati, oltre 42.600 prestazioni ambulatoriali svolte, quasi 4.800 operazioni chirurgiche effettuate, di cui più di 2.300 interventi protesici. Sono i numeri che fotografano l'attività nel 2025 dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Un'attività clinica ad che si sviluppa in stretta integrazione con la ricerca e l'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di offrire ai pazienti un'assistenza sempre più personalizzata e centrata sui loro bisogni. I numeri del Campus Bio-Medico. Nel dettaglio, nell'arco del 2025 l'Unità di Ortopedia e Traumatologia guidata dal professor Rocco Papalia ha registrato 42.