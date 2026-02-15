Modena Juventus Under 17 1-1 un pareggio esterno interrompe le nove vittorie consecutive | il recap del match

Il match tra Modena e Juventus Under 17 si è concluso 1-1, interrompendo la serie di nove vittorie consecutive dei bianconeri. La causa è stata la rete di Paonessa, che non è bastata per portare a casa i tre punti, nonostante l’attaccante avesse segnato un gol importante. La partita si è giocata su un campo difficile, dove i giovani della Juventus hanno faticato a imporre il loro gioco.

di Fabio Zaccaria Modena Juventus Under 17 1-1, l'irreprensibile Paonessa non basta a Grauso: bianconeri fermati sul campo ostico dei Canarini. Il resoconto del match valevole per la 19esima giornata. Dopo la vittoria larga casalinga contro la Virtus Entella, la Juventus Under 17 si ferma sul campo del Modena e interrompe la striscia di vittorie consecutive (9). Con i Canarini il risultato finale è di 1-1, ecco di seguito il recap del match valevole per la 19esima giornata di campionato. A sbloccare la gara per la Juventus Under 17 ci ha pensato il solito e irreprensibile Paonessa, che al 15esimo del primo tempo ha concluso in rete una bella iniziativa bianconera, regalando ai suoi il vantaggio con cui si è arrivati alla fine del primo tempo.