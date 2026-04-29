Juventus obbiettivo Stiller | corsa tra Juve e Manchester United

La Juventus ha avviato una trattativa per acquistare Angelo Stiller, centrocampista tedesco attualmente in forza allo Stoccarda. La società cerca di arrivare prima del Manchester United, che ha mostrato interesse per il giocatore. La strategia prevede un'offerta concreta per assicurarsi il talento, considerato tra i più promettenti nel suo ruolo. La volontà è accelerare le negoziazioni per anticipare la concorrenza inglese.

Juventus, missione Stiller: scatta il piano per anticipare la Premier League. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi e puntare con decisione su Angelo Stiller, il talento tedesco che sta incantando con la maglia dello Stoccarda. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il club bianconero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus vs Manchester United UCL 98/99

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