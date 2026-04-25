Juventus Angelo Stiller nuovo obbiettivo a centrocampo

La Juventus ha messo nel mirino Angelo Stiller come possibile rinforzo per il centrocampo. La società sta valutando il suo profilo e ha ricevuto un parere positivo da parte di un noto calciatore internazionale, Toni Kroos, che ha espresso apprezzamenti sul suo talento. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da capire se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

Angelo Stiller è il nuovo obbiettivo per il centrocampo bianconero. E c’è un endorsement molto importante su Stiller: quello di Toni Kroos. Il dossier Stiller: la benedizione di Kroos. Nelle scorse settimane, la dirigenza della Juventus ha effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Angelo Stiller nuovo obbiettivo a centrocampo IT’S HAPPENING Cole Palmer to Man Utd 'Green Light' & Man United Midfield Rebuild Notizie correlate Juventus, Ugarte nuovo obbiettivo per il centrocampoLa Juventus punta su Manuel Ugarte: il centrocampista uruguaiano è il nuovo obiettivo bianconero Con il campionato ancora in corso e importanti... Juventus, Anthony Tagliente nuovo obbiettivo per l’estateIn base a quanto riportato da Nicolò Schira, la Juventus ha messo nel mirino il giovane attaccante del Parma Anthony Tagliente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: È da Juventus!, svolta in regia: Comolli cerca il metronomo perfetto per Spalletti; Angelo Stiller, si muove la Juve: contatti avviati con il giovane regista; Calciomercato Juventus, dal rinnovo di Vlahovic alle opzioni Stiller, Lewandowski e Goretzka. Sogno Bernardo Silva; Stiller Juve, è lui l'ultimissima idea per rinforzare la mediana: primi contatti positivi con l'agente, fissato il prezzo. Mercato Juve, è Stiller l’ultima idea dei bianconeri per il centrocampo! Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpoMercato Juve, spunta l'idea Angelo Stiller per la mediana dei bianconeri: ok ai primi contatti, fissata la cifra dell’operazione ... calcionews24.com Chi è Angelo Stiller, il centrocampista tedesco nel mirino della JuventusAngelo Stiller è nato il 4 aprile 2001 a Monaco ed è cresciuto nel settore giovanile del Bayern, uno dei vivai più importanti d’Europa. Le sue origini sono legate proprio alla Germania, dove ha mosso ... tag24.it La #Juventus ha mostrato interesse per Angelo #Stiller, centrocampista classe ’01 dello #Stoccarda. Regista mancino, ordinato e con grande qualità nel palleggio, è uno dei punti fermi del club tedesco e si è messo in evidenza anche per continuità di rendi - facebook.com facebook Juventus approche Angelo Stiller (25 - DM - Int.A - Stuttgart ) #juventus #juve #forzajuve #angelostiller #stiller #stuttgart #vfbstuttgart #vfb #seriea #bundesliga #diemannschaft x.com