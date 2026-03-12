Juventus Locatelli tra rinnovo e interesse del Manchester United

Manuel Locatelli è al centro di un'interessante trattativa tra la Juventus e il Manchester United, che avrebbe manifestato interesse per il centrocampista durante la partita di mercato. La Juventus sta lavorando per rinnovare il contratto del giocatore, mentre il club inglese avrebbe mostrato un certo entusiasmo per acquisire il suo cartellino. La situazione rimane in evoluzione senza ulteriori dettagli ufficiali.

Locatelli e la partita per il rinnovo Manuel Locatelli è finito nel mirino del Manchester United nel bel mezzo della partita per il rinnovo. Ma, in base a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus vuole blindare il giocatore. Il Manchester United, che lo segue da mesi, può mettersi l'anima in