Nella finale di Coppa Italia della squadra Primavera, tutto il quadro dirigenziale e l'allenatore della prima squadra sono presenti per sostenere i giovani calciatori. Un video mostra il loro supporto durante l’evento. La presenza di tutte le figure di rilievo sottolinea l’attenzione dedicata alla squadra giovanile in questa occasione. La partita rappresenta un momento importante per il settore giovanile del club.

di Marco Baridon Juventus, l’intero quadro dirigenziale e Spalletti a sostegno della Primavera per la finale di Coppa Italia. Il supporto del club ai ragazzi di Padoin. (inviato all’Arena Civica di Milano) – L’ Arena Civica di Milano si tinge di bianconer o per un appuntamento cruciale: la finale di Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta. A testimonianza dell’importanza che il club riserva al proprio settore giovanile, la dirigenza juventina si è presentata sulle tribune al gran completo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata In prima fila spicca la figura di Giorgio Chiellini, accompagnato dai vertici dell’area sportiva composti da Modesto, Comolli e Ottolini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, l’intero quadro dirigenziale e Spalletti a sostegno della Primavera per la finale di Coppa Italia – VIDEO

Notizie correlate

Juventus U20 va in finale di Coppa Italia Primavera: Parma battuto 2-0La Juventus di mister Padoin conquista la finale di Coppia Italia Primavera alla fine di un match intenso e combattuto contro il Parma.

Juve Primavera, Padoin: «In Coppa Italia ci siamo espressi molto bene e ora c’è la finale. Gli allenamenti con Spalletti sono una masterclass. Spero di continuare ad allenare»di Francesco SpagnoloJuve Primavera, Padoin ai microfoni di Tuttosport ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Coppa Italia, il tabellone: Inter prima finalista, ora si attende la sfidante da Atalanta-Lazio; Milan e Juventus sempre più vicine alla Champions: domenica sfida a San Siro; Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: ottavi, quarti e semifinali.

DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com

ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa Italia - facebook.com facebook

U20 | In bocca al lupo per la finale di Coppa Italia Primavera di questo pomeriggio x.com