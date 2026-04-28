Juve Primavera Padoin | In Coppa Italia ci siamo espressi molto bene e ora c’è la finale Gli allenamenti con Spalletti sono una masterclass Spero di continuare ad allenare

Il responsabile della squadra Primavera ha commentato il buon andamento della formazione nella competizione, sottolineando come l’ultimo match di Coppa Italia sia stato positivo. Ha inoltre menzionato gli allenamenti con l’allenatore della prima squadra, definendoli come una vera e propria masterclass, e ha espresso il desiderio di continuare a lavorare come tecnico. Domani si terrà la finale, che chiude un ciclo di preparazione.

di Francesco Spagnolo Juve Primavera, Padoin ai microfoni di Tuttosport ha parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero. Domani alle 17 la finale la Juventus Primavera affronta l’Atalanta all’Arena Civica di Milano per la finale di Coppa Italia. A guidarla in panchina c’è Simone Padoin, che nelle due squadre ha trascorso la più grande parte della sua carriera da giocatore. Ecco le sue parole a Tuttosport. CONSERVAZIONE – « A volte noi adulti siamo troppo conservativi: certi sistemi di gioco sacrificano il talento e così si rischia di rallentare la crescita » COME CAMBIA LA VITA DA ALLENATORE – « Tanto, soprattutto a livello mentale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, Padoin: «In Coppa Italia ci siamo espressi molto bene e ora c’è la finale. Gli allenamenti con Spalletti sono una masterclass. Spero di continuare ad allenare» Notizie correlate Juve Primavera, Padoin: «Complimenti ai ragazzi. Ci siamo presi una bellissima soddisfazione. Finale? Sarà decisivo un fattore»di Francesco SpagnoloJuve Primavera, Padoin nel post partita della sfida contro il Parma ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi. Juve Parma Primavera Coppa Italia 0-0 LIVE: Padoin guida il pressing, un’ora di gioco ma poche emozioniCalciomercato Juve, l’annuncio di Kim: «Trasferimento a Torino? Dico questo» Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: U20 | Juventus-Fiorentina | La partita; Leone non basta, Arena rialza la Roma su rigore: pari per la Juve Primavera; U20 | Roma-Juventus | La partita; Coppa Italia Primavera | Juventus-Parma | Le parole di mister Padoin. PRIMAVERA| Roma-Juventus, il match sarà visibile su SportitaliaImpegno in trasferta per i ragazzi di Simone Padoin. La Juventus Primavera scenderà in campo domani per affrontare la Roma. juvenews.eu DIRETTA | Roma Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Arena risponde a Leone (25 aprile 2026)Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net #JuvePrimavera Le parole di #Padoin facebook #RomaJuve #Primavera LIVE Segui qui il match x.com