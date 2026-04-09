Nel calciomercato estivo, il nome di Robert Lewandowski viene associato a due dei principali club italiani. L’attaccante polacco, attualmente svincolato dal Barcellona, potrebbe trasferirsi al Milan o alla Juventus, secondo alcune fonti di mercato. La discussione riguarda principalmente le possibilità di ingaggio e le trattative in corso, senza che siano stati ufficializzati accordi o offerte concrete.

Al termine di questa stagione, però, Lewandowski - in scadenza di contratto con il club catalano - potrebbe cambiare aria. Per una nuova, ultima esperienza nella sua fantastica carriera, nella quale ha avuto modo di vincere praticamente tutto tranne il Pallone d'Oro, che avrebbe meritato nella stagione del CoVid. Ma dovrebbe potrebbe finire Lewandowski? Lo corteggiano in tanti: varie squadre della Saudi Pro League araba, molte franchigie della Major League Soccer statunitense ma anche nel Vecchio Continente molti club sarebbero interessati a metterlo sotto contratto per una o anche due stagioni. Nonostante l'età avanzata, infatti, fisicamente Lewandowski è in ottime condizioni e può rendere ancora bene a lungo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Schira: “Milan e Juventus alla finestra per Lewandowski”. La situazione

Lewandowski, svelata la volontà del Barcellona. Juve e Milan restano alla finestradi Redazione JuventusNews24Lewandowski, il futuro del centravanti blaugrana è incerto con Juve e Milan sullo sfondo.

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