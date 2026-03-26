Juventus Romano L’Ateltico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez

Fabrizio Romano ha aggiornato sulla situazione di Nico Gonzalez, chiarendo che l’Atletico Madrid non riscatterà il giocatore al termine del prestito. La notizia è stata comunicata tramite il suo canale YouTube, dove ha spiegato che il club spagnolo non ha intenzione di esercitare l’opzione di riscatto prevista nel contratto di prestito. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

Le ultime news di Romano sulla situazione di Nico Gonzalez Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione del prestito di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid sul suo canale Youtube. Nonostante l’apprezzamento di Simeone verso l’attaccante argentino, l’Atletico Madrid non vuole fargli fare le presenze per far scattare l’obbligo. Il pacchetto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Romano “L’Ateltico Madrid non riscatterà Nico Gonzalez” Articoli correlati Juventus, Fullana ” Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid”Le News dalla Spagna Secondo quando riportato da Pedro Fullana da Cadena SER, Nico Gonzalez non sarà riscattato dall’Atletico Madrid. Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio. Di mezzo anche la Juventus… Ecco cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Frattesi, Inter e Atletico Madrid ragionano sul clamoroso scambio che coinvolge anche la Juventus. Una selezione di notizie su Ateltico Madrid Temi più discussi: Romano – Juventus, il punto sul riscatto di Nico Gonzalez: l’Atletico ha questo piano; Strategia dell'Atletico per Nico: non saranno raggiunte le presenze per il riscatto; Liga, Atlético Madrid: Antoine Griezmann si trasferirà a Orlando la prossima estate; Real Madrid - Atlético Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT. L'Atletico Madrid insidia Juve e Napoli nella corsa a Leon GoretzkaAnche l'Atlético Madrid sulle tracce di Leon Goretzka. Il centrocampista del Bayern Monaco è in scadenza di contratto e le voci di mercato lo vedono sempre più lontano dalla Baviera. A 30 anni ... tuttomercatoweb.com Sfida Juve-Atlético Madrid. Tuttosport in prima pagina: Ederson dice sì a SpallettiEderson dice sì a Spalletti. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus e in particolar modo su Ederson, uno dei principali obiettivi juventini ... tuttomercatoweb.com A luglio Antoine Griezmann lascerà l’Atletico Madrid e proseguirà la sua carriera negli Stati Uniti. L’attaccante francese ha firmato con l’Orlando City e si trasferirà in Major League Soccer a partire da luglio 2026, quando si aprirà la finestra estiva di mercato - facebook.com facebook MOLINA INANILMAZ GOL ATTI. 33' Real Madrid 0-1 Atletico Madrid 52' Real Madrid 1-1 Atletico Madrid 55' Real Madrid 2-1 Atletico Madrid 66' Real Madrid 2-2 Atletico Madrid x.com