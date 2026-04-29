Juventus la questione | che fare con Jonathan David?

Da ilprimatonazionale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si trova al centro di un'interrogazione riguardo al futuro di Jonathan David. La questione sulla sua eventuale integrazione nella rosa bianconera ha attirato l'attenzione di molti tifosi e addetti ai lavori. La trattativa tra il club e il giocatore, così come le eventuali decisioni prese, sono al momento al vaglio delle parti coinvolte. La situazione resta in bilico e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro incerto di Jonathan David. Il destino di Jonathan David alla Juventus è diventato uno dei temi più caldi e dibattuti alla Continassa. Nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, l’attaccante canadese non è stato ancora definitivamente bocciato dalla società. Secondo quanto riportato da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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