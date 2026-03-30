Jonathan David ha dimostrato di essere un giocatore di talento nel corso della stagione, distinguendosi con la nazionale del suo paese. Tuttavia, le sue prestazioni con la squadra di club sono state meno evidenti, segnando un divario tra le due esperienze. La differenza tra le sue apparizioni con la nazionale e con la Juventus ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Il talento di Jonathan David non è mai stato messo in discussione. Tuttavia, il suo percorso evidenzia un contrasto evidente tra le prestazioni offerte in nazionale e quelle con la Juventus. Se inizialmente tifosi e giornalisti giustificavano le sue prestazioni mediocri per una fase di adattamento, ad oggi sembra difficile trovare ancora riparo in questa giustificazione. Esplosivo in nazionale: David a segno. Con la maglia della propria nazionale, David sembra essere un altro attaccante, probabilmente proprio quello di cui la Juventus avrebbe avuto bisogno fin dall’inizio. Nell’ultima uscita del Canada contro l’Islanda, l’attaccante bianconero ha messo a segno ben due gol, confermandosi leader offensivo e punto di riferimento assoluto della sua nazionale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Jonathan David, due volti della stessa stagione: brillante con il Canada, assente con la Juventus

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Una selezione di notizie su Jonathan David

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Perché la doppietta di David col Canada non è sufficiente: per ridargli la Juventus servirà ben altroL'attaccante bianconero si è svegliato dal torpore in Nazionale, segnando due volte all'Islanda su calcio di rigore. Ma la montagna da scalare a Torino è ancora piuttosto alta. msn.com

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Cosa dovrebbe fare la Juve con Jonathan David Qualcuno gli concederebbe una seconda occasione Scrivete la vostra nei commenti - facebook.com facebook

João Mário Mattia Perin Michele Di Gregorio Andrea Cambiaso Edon Zhegrova Filip Kostic Lois Openda Jonathan David Juventus, 8 oyuncusuyla sezon sonunda yollarini ayiracak. [Corriere dello Sports] x.com