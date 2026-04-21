Juventus che fare con David in estate? Plusvalenza o fiducia?

La Juventus di Luciano Spalletti attraversa una stagione contrassegnata da risultati contrastanti. Da un lato, la squadra ha segnato 57 gol, dimostrando compattezza e qualità collettiva. Dall’altro, si registra una persistente incertezza riguardo ai singoli attaccanti, con alcuni protagonisti offensivi che continuano a suscitare dubbi sulla loro affidabilità. Questa situazione ha portato a discutere sul futuro di alcuni giocatori, in particolare su cosa fare con un attaccante in vista della prossima estate.

La Juventus di Luciano Spalletti sta vivendo una stagione dai due volti. Se da un lato i 57 gol stagionali certificano la forza del collettivo, dall’altro emerge un’incertezza cronica sui suoi protagonisti offensivi. Il recente successo contro il Bologna ha riportato sotto i riflettori Jonathan L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, che fare con David in estate? Plusvalenza o fiducia? JUVENTUS PERCHÈ HAI PRESO DAVID La prima di Luciano Spalletti e la nuova Juventus Notizie correlate Epilogo David: la Juventus prepara il divorzio e punta alla plusvalenzaNella mattinata di oggi, le indiscrezioni provenienti dai corridoi della Continassa delineano un futuro sempre più lontano da Torino per Jonathan... Leggi anche: Juventus, Il rinnovo del “non” soldato McKennie, l’insicurezza del portiere, che fare con David e Openda? Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: David lancia segnali, Vlahovic ancora ai box: Juve, cosa fare con gli attaccanti?; La Juventus non ha più ambizione perché è divenuta mediocre; Atalanta-Juventus, Spalletti: Riprendere il Milan? Giusto farci un pensierino; La Juventus pronta a fare un mercato da Champions: dopo Alisson nel mirino di Spalletti c'è Kim. Udinese, Runjaic: In difesa situazione non ottimale, ma anche così vogliamo fare bene con la Juventus14.20 - L'Udinese affronterà sabato alle ore 20:45 la Juventus al Bluenergy Stadium per la ventinovesima giornata di Serie A. In conferenza stampa mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione ... tuttomercatoweb.com Cosa deve fare la Juventus con Zhegrova? Pochi minuti giocati, zero goal: i dubbi sul futuro in bianconero aumentanoEdon Zhegrova era arrivato la scorsa estate dopo una stagione tormentata causa pubalgia ma nella sua prima annata alla Juventus non ha lasciato traccia. E i dubbi sul futuro in bianconero aumentano. msn.com KOOPMEINERS LASCIA LA JUVENTUS L'AGENTE È ALLA CONTINASSA: ECCO COSA STA SUCCEDENDO - facebook.com facebook CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (14/19) Inter 33 Juventus 27 Napoli 27 Atalanta 26 Como 25 Milan 24 Genoa 23 Fiorentina 23 Roma 22 Lazio 22 Sassuolo 22 Parma 20 Bologna 19 Udinese 18 Torino 17 Cagliari 14 Lecce 11 Pisa 6 Cremonese 6 Verona x.com