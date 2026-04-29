Juventus | il futuro di Gonzalez

Da ilprimatonazionale.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasferimento di Nicolás González alla Juventus si complica a causa di un nuovo infortunio che ha fermato il calciatore, alterando i piani già stabiliti. La società aveva programmato il suo arrivo, ma l’ultimo infortunio ha fatto riconsiderare le tempistiche e le modalità di eventuale trasferimento. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora state definite le prossime mosse ufficiali.

Il futuro di Nicolás González torna improvvisamente un rebus per la Juventus, e tutto nasce dall’ennesimo stop fisico che ha cambiato gli equilibri di un’operazione che sembrava già indirizzata. L’esterno argentino, in prestito all’ Atlético Madrid, si è fermato per un nuovo problema muscolare proprio nel momento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus in difficoltà il futuro di Nico Gonzalez in bilico

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