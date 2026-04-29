Juventus | il futuro di Gonzalez

Il trasferimento di Nicolás González alla Juventus si complica a causa di un nuovo infortunio che ha fermato il calciatore, alterando i piani già stabiliti. La società aveva programmato il suo arrivo, ma l’ultimo infortunio ha fatto riconsiderare le tempistiche e le modalità di eventuale trasferimento. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora state definite le prossime mosse ufficiali.