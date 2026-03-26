L’Atletico Madrid ha presentato una richiesta di sconto per l’acquisto di Nico Gonzalez dalla Juventus. Nel frattempo, si fa strada anche un’altra possibile soluzione per il futuro dell’attaccante argentino, che coinvolgerebbe un’ipotesi diversa dal trasferimento diretto. La trattativa tra le due società si sta sviluppando in queste ore, con diverse opzioni sul tavolo.

Nico Gonzalez Juventus: l’Atletico Madrid chiede uno sconto per il suo acquisto ma spunta un’altra ipotesi clamorosa per il futuro dell’argentino. La Juve segue con estrema attenzione le vicende legate a Nico Gonzalez, attualmente in prestito all’ Atletico Madrid. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, l’obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro è tutt’altro che scontato. La clausola scatterebbe solo se l’argentino disputasse il 60% delle gare di Liga per almeno 45 minuti ciascuna. MERCATO JUVE LIVE Al momento, l’attaccante ha collezionato 21 presenze, ma soltanto 14 soddisfano il minutaggio richiesto per rendere definitivo il trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juventus: l’Atletico Madrid chiede uno sconto ma spunta un’altra ipotesi per il futuro dell’argentino. Di cosa si tratta

Articoli correlati

Nico Gonzalez Juventus, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid: la posizione del Colchoneros e il punto sul futuro dell’argentinodi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juventus, l’Atletico Madrid non sarebbe intenzionato a riscattare l’argentino.

Nico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. I dettaglidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez sta trovando poco spazio anche per continui problemi fisici e il riscatto dell’Atletico Madrid ad oggi non è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nico Gonzalez Juventus

Temi più discussi: Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affare; Strategia dell'Atletico per Nico: non saranno raggiunte le presenze per il riscatto; In prestito e poi ceduti? La Juve pensa all'estate: da Douglas Luiz a Nico Gonzalez, tutti i nodi; Romano – Juventus, il punto sul riscatto di Nico Gonzalez: l’Atletico ha questo piano.

Juventus, rebus riscatti: da Nico González a Douglas Luiz, il mercato estivo si complicaJuventus, rebus riscatti: da Nicolás González a Douglas Luiz, il mercato estivo si complica La Juventus si prepara a una sessione di mercato estiva complessa e piena di nodi ... tuttojuve.com

Juventus, 57 milioni in bilico: riscatti Nico Gonzalez e Douglas Luiz decisivi per il futuroJuventus, 57 milioni in bilico: riscatti Nico Gonzalez e Douglas Luiz decisivi per il futuro La Juventus si gioca tutto: non solo il quarto posto e la qualificazione ... tuttojuve.com

L’#AtleticoMadrid non vuole far scattare l’obbligo di riscatto per #NicoGonzalez Secondo Fabrizio Romano la volontà è quella di provare a rinegoziare in estate con la #Juve a condizioni differenti L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI - facebook.com facebook

Juventus: l'Atletico Madrid tratta il riscatto di Nico Gonzalez x.com