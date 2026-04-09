Corsa Champions quattro squadre e un solo posto | la Juventus non può sbagliare

A sette turni dalla fine della stagione 202526 di Serie A, quattro squadre sono in corsa per un unico posto in Champions League. La lotta si concentra sulla conquista di punti fondamentali, con ogni squadra impegnata a evitare errori decisivi. La competizione si fa serrata e ogni partita può cambiare le sorti della qualificazione. La Juventus, in questa fase, non può permettersi passi falsi per mantenere vive le speranze di arrivare tra le prime quattro.

A 7 giornate al termine della stagione 202526 di Serie A, quattro squadre si contendono un posto per un solo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Como, Juventus, Roma e Atalanta sono racchiuse in 5 punti: i lombardi a 58 punti, la Juventus 57, i giallorossi 54 e chiude la Dea con 53 punti. La lotta per il quarto posto è ancora aperta e il calendario degli scontri diretti potrebbe determinare la classifica finale. Il calendario della Juventus. I bianconeri, attualmente a 57 punti, hanno approffittato del pari del Como e della sconfitta della Roma, vincendo contro il Genoa e portandosi a -1 dai comaschi. La fase finale del campionato per la Juventus sarà molto impegnativa: Spalletti dovrà preparare lo scontro diretto con l’Atalanta, e successivamente le sfide contro Bologna, Milan, Verona, Lecce, Fiorentina e Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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