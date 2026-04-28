Il calciomercato si fa sempre più intenso, con Goncalo Ramos al centro delle trattative. La Juventus ha rallentato le proprie mosse, mentre l'agente del giocatore ha avviato contatti anche con il Milan. La situazione si sviluppa in un momento di grande fermento, con diversi club italiani interessati a rafforzare le proprie rose. Le trattative sono ancora in corso e non sono stati ufficializzati accordi definitivi.

Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio Alisson Juventus, accelerata decisiva: i bianconeri pronti ad andare fino in fondo. Presentata l’offerta al Liverpool per il portiere Sarri Napoli, altro che ‘fantacalcio’: l’ipotesi ritorno è viva! Escluso, invece, l’arrivo di Maresca: la situazione Moggi convinto: «Vogliono fare le scarpe a Marotta perché è il più bravo, come fecero con me.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Goncalo Ramos, scenario in evoluzione: la Juventus rallenta, Mendes chiama il Milan. Le ultimissime sul centravanti

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