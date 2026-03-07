Cuadrado torna allo Stadium | fischi o applausi dai tifosi della Juventus? – VIDEO

Il calciatore colombiano torna allo stadio della Juventus e i tifosi si preparano a esprimere il loro giudizio, tra fischi e applausi. La sua presenza suscita reazioni contrastanti tra i supporter bianconeri, che si apprestano a decidere come accoglierlo. La scena si svolge davanti al pubblico presente, che osserva attentamente l’evento.

Cuadrado torna allo Stadium: fischi o applausi dai tifosi della Juventus? Il popolo bianconero dovrà decidere come schierarsi nei confronti del colombiano. Il ritorno di Juan Cuadrado all’Allianz Stadium con la maglia del Pisa riaccende il dibattito nel cuore della tifoseria bianconera. Lo scontro di questa sera non è una partita qualunque per il colombiano, che torna in quello che è stato il suo regno per otto stagioni, collezionando trofei e giocate decisive. Tuttavia, l’accoglienza resta un’incognita: prevarrà la gratitudine per il passato o il rancore per il recente trascorso all’ Inter? Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Nell’ultima puntata di ‘Sì o No?’ su . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Temi più discussi: Cuadrado e il ritorno da ex allo Stadium: dalle vittorie al rapporto incrinato con i tifosi; Come Bastoni: basta fischi anche per il 'nerazzurro' e 'simulatore' Cuadrado; Cuadrado da idolo a 'nemico' della Juventus: otto anni in bianconero, il trasferimento all'Inter e un gesto mai perdonato; Cuadrado: Con la Juve una partita piena di emozione.

