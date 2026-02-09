Zhegrova infiamma i tifosi sui social dopo il pareggio di ieri sera allo Stadium Il messaggio che scalda l’ambiente – FOTO

La tensione tra i tifosi si accende sui social dopo il pareggio di ieri sera tra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium. Zhegrova, con il suo messaggio, ha acceso le discussioni e acceso gli animi tra i supporter delle due squadre. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti insoddisfatti, ma è stato il commento dell’attaccante della Lazio a creare più scalpore.

Edon Zhegrova infiamma i tifosi sui social dopo il pareggio tra Juve e Lazio maturato ieri sera all’Allianz Stadium. Vediamo il suo messaggio. La Juve archivia la gara contro la Lazio guardando anche ai segnali che arrivano dai propri tesserati fuori dal rettangolo verde. Tra i protagonisti della sfida c’è stato Edon Zhegrova, subentrato per dare vivacità alla manovra, restando in campo per tutto il secondo tempo. ULTIMISSIME JUVE LIVE Proprio il giocatore ha voluto mandare un segnale via social. Come appare sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti del match allegando una descrizione che non è passata inosservata: «??? #finoallafineforzajuventus????». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova infiamma i tifosi sui social dopo il pareggio di ieri sera allo Stadium. Il messaggio che scalda l’ambiente – FOTO Approfondimenti su Zhegrova Lazio Rugani dopo Juve Cagliari 2-1: il messaggio sui social infiamma l’ambiente. Il post carico di significato rende i tifosi orgogliosi – FOTO Zhegrova accende i tifosi anche sui social: il messaggio dopo la buonissima prestazione di Pisa non è passato inosservato – FOTO Dopo la brillante prestazione di Pisa, Zhegrova ha condiviso un messaggio sui social per ringraziare i tifosi e sottolineare il suo contributo alla vittoria. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Zhegrova Lazio Dribbling e sorrisi, Zhegrova e la foto con Dybala scatena i tifosiMezz’ora abbondante, recupero compreso, per Zhegrova nella sfida tra Juventus e Roma. Un minutaggio importante per ritrovare ritmo, fiducia e condizione dopo un periodo complicato. Il suo ingresso in ... tuttosport.com Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra e l’annuncio di Ausilio infiamma i tifosiLe ultime sul mercato dei nerazzurri nell’appuntamento odierno con Ti Amo Calciomercato.it. Dall’annuncio di Ausilio a Vicario e Palestra C’è una novità dall’Inghilterra che sta facendo impazzire i ... calciomercato.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.