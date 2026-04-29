Juventus assalto a Bernardo Silva e Greenwood per l’estate

La Juventus sta pianificando una ristrutturazione del reparto offensivo e ha individuato due obiettivi principali per la prossima estate: Bernardo Silva e Mason Greenwood. La società ha avviato trattative per portare entrambi i giocatori in squadra, con l’intenzione di rafforzare l’attacco. La volontà è di concludere gli accordi prima dell’inizio della nuova stagione, ma non sono ancora stati resi noti dettagli sui tempi o sui costi delle operazioni.

La Juventus punta a una profonda ristrutturazione del proprio reparto offensivo, mettendo nel mirino due profili di calibro internazionale: Bernardo Silva e Mason Greenwood. La dirigenza bianconera, mossa dalla necessità di elevare il tasso tecnico della rosa in vista della prossima stagione, sta lavorando intensamente su più tavoli per regalare a Torino quei colpi in grado di spostare gli equilibri. Se l’interesse per l’inglese del Marsiglia rappresenta un ritorno di fiamma studiato con attenzione, la trattativa per il portoghese del Manchester City si è trasformata rapidamente da una suggestione di mercato a un obiettivo concreto e prioritario.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, assalto a Bernardo Silva e Greenwood per l’estate Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Juventus: Alisson, Bernardo Silva e Greenwood. Tre nomi per infiammare l’estate, con una condizione però fondamentale Juventus, piano parametri zero: assalto a Bernardo Silva, Senesi e CelikLa Juventus rompe gli indugi e accelera sulle manovre per la prossima stagione, spostando il focus con decisione sul mercato degli svincolati. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Juventus, nuovo sgarbo a Guardiola: Spalletti chiama Bernardo Silva, nel mirino anche il vice di Donnarumma; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Una concorrente in meno per Bernardo Silva? La Juventus spera in vista del mercato estivo; Bernardo Silva in no rush as Juventus push for free transfer. La Juve all’assalto di Bernardo Silva: il colpo che può cambiare il mercatoLa Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il Milan e per Spalletti sono arrivate buone notizie. Infatti, Holm, Thuram,. tuttomercatoweb.com Bernardo Silva, colpo estivo ma serve la ChampionsBernardo Silva alla Juventus: colpo a parametro zero, ma serve la Champions per battere il Barcellona La Juventus accelera per Bernardo Silva: il fuoriclasse portoghese, in scadenza con ... tuttojuve.com MERCATO JUVE: ALISSON E BERNARDO SILVA IN POLE POSITION - facebook.com facebook #Goretzka piano B a Bernardo Silva La #Juve ci pensa concretamente x.com