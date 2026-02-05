Juventus piano parametri zero | assalto a Bernardo Silva Senesi e Celik

La Juventus ha messo nel mirino tre nomi importanti per rinforzare la squadra senza spendere soldi sul mercato. Nei piani della società ci sono Bernardo Silva, Senesi e Celik, tutti svincolati o con poche pretese economiche. La dirigenza vuole chiudere gli acquisti al più presto, accelerando sui colloqui e le trattative. L’obiettivo è rafforzare la rosa senza andare troppo sul mercato dei costosi.

La Juventus rompe gli indugi e accelera sulle manovre per la prossima stagione, spostando il focus con decisione sul mercato degli svincolati. Il Chief Football Officer bianconero, Damien Comolli, avrebbe individuato tre profili prioritari per rinforzare la rosa a costi contenuti, sfruttando le scadenze contrattuali di giugno 2026. L'operazione più clamorosa porta a Manchester: secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club torinese starebbe monitorando la situazione di Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, dato in uscita dal Manchester City, rappresenta l'innesto di qualità superiore scelto per elevare il tasso tecnico del centrocampo. Juve, piano parametri zero: Senesi nel mirino, tramonta Icardi La Juventus sta già lavorando al mercato del 2026, puntando su rinforzi a parametro zero. Juventus, Di Canio "Bernardo Silva vuole la Juventus" Durante una trasmissione di Sky Sport, Paolo Di Canio ha condiviso un aggiornamento di mercato, affermando che Bernardo Silva avrebbe manifestato interesse a trasferirsi alla Juventus. Juve, un terzino a parametro zero per l'estate: Celik il preferito, alternativa Mingueza; Juventus, idea Holm: può arrivare in bianconero in uno scambio. Joao Mario verso il Bologna; Senesi, Juventus in prima fila per prenderlo a zero. E sulla lista dei futuri svincolati occhio ad altri 3 nomi; Roma, Çelik non rinnova: il turco tentato dalla Juventus. I parametri zero che fanno gola alla Juve: il sogno Bernardo Silva, Senesi e Çelik Alla Continassa si lavora già con largo anticipo sulle occasioni a parametro zero, le possibili strategie bianconere per rinforzare la rosa. Calciomercato Juventus, il piano di Comolli per l'estate: 3 stelle a parametro zero per tornare a vincere. I nomi Il calciomercato Juventus è volto già al futuro e la strategia è chiarissima: portare a Torino campioni pronti subito, sfruttando le occasioni dei contratti. Da Bernardo Silva a Kessiè, passando per Senesi e Celik: la Juve a lavoro per i parametri zero Altro che mercato chiuso. In casa Juve si lavora ad alta intensità per continuare a sviluppare il progetto anche in prospettiva, badando a tutte le esigenze.

