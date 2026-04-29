Alisson Becker si avvicina alla Juventus. Dopo alcuni incontri tra i rappresentanti del club e l’entourage del portiere brasiliano, si stanno definendo i dettagli dell’operazione. Comolli, secondo le informazioni raccolte, sarebbe ormai deciso a procedere con l’acquisto e avrebbe già pronto il contratto. La trattativa sembra in fase avanzata, con i vertici della società pronti a portare a termine l’accordo.

Alisson Becker è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Dopo i primi contatti positivi tra la nostra dirigenza e l’entourage del portiere, Comolli sembra essere finalmente deciso ad acquistare il brasiliano. La rinascita di Di Gregorio, infatti, aveva messo l’operazione in stand-by, ma la necessità di tornare grandi sin dalla prossima stagione è stata messa in chiaro sia dal dirigente francese che da Luciano Spalletti. Per Alisson, dunque, è pronto un contratto che verrà proposto nelle prossime settimane. Il calciatore sembra entusiasta nel tornare in Italia, ma occhio al nodo del prezzo del cartellino. Alisson-Juve: l’operazione di mercato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Alisson è sempre più vicino: Comolli ha pronto il contratto

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