L'allenatore ha richiesto al club un team pronto a competere immediatamente, puntando a risultati rapidi. La richiesta riguarda modifiche rapide alla rosa per accelerare il ritorno alla vittoria. La società sta valutando le mosse necessarie per soddisfare questa esigenza. La discussione si concentra sulla creazione di una squadra competitiva nel minor tempo possibile.

. Il pensiero è condiviso con la società. La Juventus del prossimo anno è pronta a cambiare pelle, trasformandosi in quel concetto di “instant team” fortemente voluto e condiviso con Luciano Spalletti. La filosofia alla base del nuovo corso è netta: non è più il tempo dei cantieri aperti o della sola costruzione prospettica; ora l’imperativo categorico è vincere subito. Questa volontà di cambiare marcia punta a dare nuovi, altissimi giri al motore bianconero per tornare a competere ai vertici del calcio europeo. Lo scrive Tuttosport.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subito

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