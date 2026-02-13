Inter Juve Yildiz vede rosso contro i nerazzurri | i numeri del turco con i rivali e quella promessa da mantenere
Kenan Yildiz è stato espulso nel derby tra Inter e Juventus, un cartellino rosso arrivato dopo un fallo plateale al 65’ che ha lasciato i tifosi bianconeri senza parole. Il motivo del provvedimento è legato a un intervento duro su Lautaro Martinez, che ha acceso le polemiche tra le due tifoserie. Quello di Yildiz contro l’Inter è un rapporto che si fa sentire: il suo nome compare spesso tra i migliori in campo nelle sfide contro i nerazzurri, e questa volta non ha fatto eccezione. La promessa di mantenere il suo rendimento contro i rivali resta ancora in piedi, nonostante l
Inter Juve, Kenan Yildiz fa sempre bene contro la Beneamata. I numeri importanti del 10 bianconero e una promessa fatta da mantenere. La Juve accende i riflettori su San Siro e si affida totalmente al suo numero 10 per la sfida più attesa. Kenan Yildiz è pronto a prendersi il palcoscenico nel Derby d’Italia, forte di un’investitura che lo vede ormai come simbolo assoluto del futuro bianconero. Dopo lo spettacolo della cerimonia olimpica, l’attenzione si sposta sul campo, dove il turco vuole onorare il rinnovo fino al 2030 appena firmato. Come riporta Il Corriere dello Sport, la promessa «faremo grandi cose» deve trovare riscontro immediato contro la capolista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz Juve, Aghemo analizza la crescita del 10 bianconero: «Può diventare un top player internazionale: i numeri sono dalla sua parte». Match speciale per il turco contro il Bologna, il motivo
Yildiz sta emergendo come uno dei talenti più promettenti della Juventus, con una crescita che lo sta portando a diventare un punto di riferimento.
Yildiz batte anche Del Piero: altro clamoroso record di precocità. I numeri da predestinato del turco
Zambrotta: Juve, la mano di Spalletti si vede, ma manca ancora qualcosa. Yildiz? Ora non si sieda...L'ex juventino presenta il derby d'Italia dall'ottica bianconera: Serve rosicchiare punti alle altre sfruttando lo scontro diretto tra Roma e Napoli. Dimarco sta facendo la differenza, va limitato ... msn.com
Lautaro vs Yildiz, 10 a confronto: Kenan quando vede nerazzurro si accende, il Toro…Inter-Juventus è anche la sfida tra i rispettivi numeri 10. Lautaro Martinez padrone di casa, Kenan Yildiz. nelle vesti di ospite alla Scala del. tuttomercatoweb.com
TS - #Inter-Juve anche sul mercato: sei nomi e tanti intrecci per l'estate x.com
San Valentino o Inter-Juve La scelta che rovina i matrimoni! Sabato 14 febbraio, ore 20.45: lo scontro totale. 12 milioni di tifosi pronti allo psicodramma tra rose rosse e cartellini gialli. I fratelli Thuram si sfidano in campo, le coppie si sfidano a tavola. - facebook.com facebook