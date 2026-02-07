Yildiz Juve l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco

Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo con la Juventus e lo ha annunciato in conferenza stampa. Il numero 10 turco si è mostrato felice e soddisfatto dell’accordo, ribadendo il suo impegno a crescere con i bianconeri. La firma è arrivata all’Allianz Stadium, chiudendo un’operazione importante per il club e il giovane talento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.