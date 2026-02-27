Kostov Juve | nome nuovo per il centrocampo bianconero ma c’è la concorrenza di due rivali Tutti i dettagli

Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei potenziali acquisti per il centrocampo della Juventus, con Kostov che viene menzionato come possibile rinforzo. Tuttavia, ci sono due altri candidati che competono per lo stesso ruolo, creando un confronto tra diversi profili. La società bianconera sta valutando le opzioni disponibili, mentre i dettagli sulla trattativa non sono ancora stati ufficializzati.

Dalla Serbia: Juve sulle tracce di Kostov della Stella Rossa
La Juventus sarebbe sulle tracce di Vasilije Kostov, centrocampista serbo classe 2008 attualmente in forza alla Stella Rossa. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Serbia, e riportate dal portale.