La trattativa tra Napoli e Juventus su Victor Osimhen si fa più concreta. I bianconeri ci stanno pensando seriamente e potrebbero muoversi questa estate, ma solo se alcune condizioni saranno rispettate. La scelta dipende molto anche dalla volontà del giocatore e dall’offerta che arriverà dal club torinese. Nei prossimi mesi si capirà se la mossa si concretizzerà oppure no.

. Il nigeriano è il sogno di Spalletti. Se il rientro di Dusan Vlahovic rappresenta la “medicina” immediata per le ambizioni stagionali di Luciano Spalletti, la Juventus sta già guardando oltre l’orizzonte, proiettandosi verso un calciomercato estivo che potrebbe regalare colpi di scena clamorosi. In questo scenario, sta prendendo corpo una suggestione destinata a infiammare la tifoseria: il possibile approdo a Torino di Victor Osimhen. Il fattore Spalletti e l’ostacolo ingaggio. La pista può diventare credibile a due sole condizioni: l ’opera di convincimento di uno Spalletti (ancora da rinnovare) con pieni poteri o quasi per il futuro; e un grosso sacrificio salariale da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Juve, prende corpo la clamorosa suggestione per l’estate: si può fare a due condizioni

Approfondimenti su Osimhen Juve

In vista di gennaio, il possibile ritorno di Franck Kessie alla Juventus torna a essere un argomento di discussione.

La Juventus sta pensando a una mossa sorprendente per rinforzare l’attacco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CASO OSIMHEN JUVENTINI INCA**TI NERI: HANNO RAGIONE! ORDINE ZAMPINI

Ultime notizie su Osimhen Juve

Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e...Alla vigilia della trasferta di Parma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della Juventus, reduce dalla vittoria interna con il Napoli di Conte e dal p ... msn.com

Sabatini: 'Le sanzioni alla Juve rispetto il caso Osimhen sono una grande ingiustizia'Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, ci sarebbe stata una differenza di trattamento a livello di giustizia sportiva e eco mediatico rispetto al caso plusvalenze che ... it.blastingnews.com

#Osimhen #Juventus Segnatevi la data: 1 luglio 2026 - facebook.com facebook

#Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e... x.com