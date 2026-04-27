Calciomercato Juve sprint per Ordonez | colpo vicino dal Brugge per la difesa del futuro!

Sul fronte del mercato calcistico, la Juventus sta accelerando per l'acquisto di Ordonez, difensore del Brugge. La trattativa sembra in fase avanzata e potrebbe portare a un trasferimento a breve. Le cifre dell'operazione sono state discusse nelle ultime ore, e si attende una conferma ufficiale nelle prossime settimane. Il club torinese punta a rafforzare la linea difensiva con un giovane talento.

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