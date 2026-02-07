Zabi Juve niente da fare | il giovane centrocampista ha firmato con un club estero per l’estate Le cifre dell’operazione

La Juventus perde un giovane talento. Zabi, centrocampista che era finito nel mirino dei bianconeri, ha deciso di firmare con un club estero per la prossima stagione. La firma è stata fatta, e ora il suo futuro sarà lontano da Torino. I dirigenti juventini avevano sperato di portarlo in rosa, ma alla fine Zabi ha scelto un’altra strada.

Zabi Juve, niente da fare: il giovane talento seguito dai bianconeri ha firmato con un altro club in vista di giugno. Le cifre e i dettagli. La Juve vede sfumare uno dei profili più interessanti seguiti nell’ultimo periodo per rinforzare la linea mediana del futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Paris FC si è assicurato le prestazioni di Patrick Zabi, talentuoso centrocampista di 20 anni attualmente in forza allo Stade Reims. MERCATO JUVE LIVE Il club parigino ha finalizzato l’accordo per la prossima stagione, superando la concorrenza delle big italiane. La Juve e il Milan hanno monitorato a più riprese il giovane calciatore, manifestando un interesse concreto nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zabi Juve, niente da fare: il giovane centrocampista ha firmato con un club estero per l’estate. Le cifre dell’operazione Approfondimenti su Zabi Juve Giovane Juve, niente da fare: tutto fatto per il trasferimento del brasiliano al Napoli. Ecco le cifre dell’affare Il trasferimento del calciatore brasiliano dal club juventino a quello napoletano si sta perfezionando. Amorim Genoa, affare fatto! Fumata bianca per il nuovo centrocampista: le cifre dell’operazione dall’Alverca Il trasferimento di Amorim al Genoa è stato ufficializzato, segnando una nuova fase per il club ligure. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. La Juventus vuole anticipare tutti per uno di quei nomi che in estate farà gola a molti Patrick Zabi "La Magia" I bianconeri si sono iscritti alla corsa per Patrick Zabov, centrocampista(19 anni) dello Stade Reims. Stanno cercando secondo Luda Momblabo, inf facebook Muharemovic Norton Cuffy Zabi Sulemana Duran Hai tempo 48 ore @DamienJComolli x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.