Justin Bieber vive in una villa a Beverly Park dal 2020, valutata circa 25,8 milioni di dollari. La residenza offre privacy totale alla famiglia, composta dal cantante, dalla moglie e dal figlio. La casa combina elementi di lusso e riservatezza, ed è stata acquistata a partire da quell'anno. La proprietà rappresenta il rifugio del musicista negli Stati Uniti, lontano da occhi indiscreti.

? Cosa sapere Justin Bieber risiede nella villa da 25,8 milioni di dollari a Beverly Park dal 2020.. La proprietà garantisce privacy alla famiglia insieme a Hailey e al figlio Jack Blues.. La villa di circa 25,8 milioni di dollari situata nel quartiere Beverly Park a Los Angeles rappresenta oggi il rifugio privato dove Justin Bieber risiede stabilmente insieme a Hailey Bieber e al piccolo Jack Blues. Dopo aver attraversato diverse proprietà nel corso della sua carriera, il cantante sembra aver finalmente trovato la sua dimensione ideale all’interno di una delle zone più blindate e prestigiose della città. La residenza, che la famiglia occupa dal 2020, si distingue per un equilibrio perfetto tra lusso estremo e necessità di privacy, offrendo uno spazio protetto lontano dal rumore costante di Hollywood e dagli sguardi dei paparazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Justin Bieber: il rifugio da 25 milioni tra lusso e privacy totale

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