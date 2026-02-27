Judo bronzo Giuffrida a Tashkent | azzurri protagonisti nel Grand Slam

Durante il primo giorno del Grand Slam di Tashkent, tre judoka italiani sono arrivati fino alla fase finale della competizione. Odette Giuffrida ha conquistato il bronzo nella categoria -52 kg, mentre Milani e Accogli sono arrivati vicini alla medaglia. La manifestazione fa parte del circuito mondiale di judo e si svolge nella capitale uzbeka.

Podio per Odette Giuffrida nei -52 kg, sfiorano la medaglia Milani e Accogli. Tre azzurri nel blocco finale nella prima giornata Avvio incoraggiante per l'Italia nella prima giornata del Grand Slam di Tashkent, tappa del World Judo Tour. La squadra azzurra chiude con un podio e diversi piazzamenti di rilievo, portando tre atleti nel blocco finale al termine delle eliminatorie. Odette Giuffrida (Esercito) conquista un'altra medaglia nel circuito internazionale nei -52 kg al termine di una gara di altissimo livello. Supera all'esordio Kadamboeva (UZB) e poi Kaleta (POL), prima di fermarsi in semifinale contro la giapponese Fujishiro, che la costringe alla resa per osaekomi.