Questo fine settimana si apre il secondo Grand Slam stagionale di judo a Tashkent, con numerosi atleti italiani pronti a scendere sul tatami. La competizione si svolge dal 27 gennaio al 1° febbraio, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La partecipazione italiana si presenta numerosa e motivata, pronta a confrontarsi con i migliori judoka internazionali.

Riflettori puntati questo weekend sul Grand Slam di Tashkent, secondo evento del World Tour 2026 di judo in programma da venerdì 27 gennaio a domenica 1° febbraio. Dopo l’appuntamento inaugurale del circuito maggiore andato in scena ormai quasi tre settimane fa a Parigi, si riparte dalla capitale dell’Uzbekistan per un torneo in cui sono attesi nel complesso circa 370 atleti provenienti da 39 Paesi diversi. Prevista anche la partecipazione di 18 azzurri (11 donne e 7 uomini), tra cui alcuni big del movimento italiano come la campionessa mondiale in carica dei pesi leggeri Assunta Scutto e la plurimedagliata olimpica e iridata dei -52 kg Odette Giuffrida, che si presentano sui tatami di Tashkent con l’ambizione di salire sul podio e magari sul gradino più alto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, Scutto e Giuffrida guidano la folta spedizione azzurra a Tashkent per il secondo Grand Slam stagionale

