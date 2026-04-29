Judo ad Ancona la finale dei Campionati Italiani U18 | quasi 400 atleti al PalaPrometeo

Sabato 2 maggio il PalaPrometeo Estra sarà teatro della finale nazionale dei Campionati Italiani U18 di judo, con quasi 400 atleti iscritti. L’evento si svolge ad Ancona e rappresenta uno dei momenti più importanti per il settore giovanile della disciplina in Italia. La competizione coinvolgerà giovani provenienti da diverse regioni del paese, tutti pronti a confrontarsi sul tatami in questa fase conclusiva della stagione.

Ancona si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del judo giovanile italiano. Sabato 2 maggio il PalaPrometeo Estra ospiterà il Campionato Italiano Cadetti A1, finale nazionale dedicata agli atleti Under 18.Saranno 394 i judoka in gara, accompagnati da 245 tecnici, per una giornata.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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