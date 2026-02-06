Atletica 75 poker tricolore ad Ancona | quattro atleti ai Campionati Italiani indoor

L’Atletica 75 di Cattolica conquista quattro medaglie ai Campionati Italiani indoor ad Ancona. Quattro atleti della squadra sono saliti sul podio, portando a casa un poker di successi tricolori. La manifestazione si è svolta nell’impianto al chiuso di Ancona, che ha visto protagonisti giovani e promesse dell’atletica italiana. La giornata ha confermato la buona forma dei nostri atleti, che si preparano già alle sfide future.

L’Atletica 75 di Cattolica torna in pista. Conclusi da poco tutti i meeting indoor, lo splendido impianto al chiuso di Ancona apre le porte ai Campionati Italiani di Atletica Leggera per le categorie allievi: 2009 e 2010 e per la categoria promesse: 2004, 2005, 2006. Quest’anno, l’Atletica 75 ha.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Atletica 75 Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor: diretta su Atletica Italiana TV nel weekend Sabato 7 e domenica 8 febbraio, il PalaCasali ospita i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor. Atletica, Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2026. Le date della rassegna tricolore Firenze si prepara ad accogliere i Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, un evento imperdibile per gli appassionati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Atletica 75 L’Atletica 75 cala il poker ai Campionati Italiani di AnconaL’ Atletica 75 di Cattolica torna in pista. Conclusi da poco tutti i meeting indoor, lo splendido impianto al chiuso di Ancona apre le porte ai Campionati Italiani di Atletica Leggera per le categorie ... newsrimini.it Cattolica, l’Atletica 75 cala il poker ai Campionati Italiani di AnconaL’Atletica 75 di Cattolica torna in pista. Conclusi da poco tutti i meeting indoor, lo splendido impianto al chiuso di Ancona apre le porte ai Campionati ... chiamamicitta.it : Sono in vendita da oggi i biglietti per i Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona - PalaCasali, per le sessioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. La massima rassegna tri facebook Campionati Italiani di Economia e Finanza. Ottava edizione a.s. 2025-2026 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.