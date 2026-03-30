Una docente di francese è stata ferita con un coltello da un suo alunno in una scuola secondaria. La professoressa è stata salvata grazie all’intervento di un altro studente e di donatori di sangue che sono intervenuti sul posto. La scuola è stata temporaneamente chiusa e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata da un suo alunno nella Scuola Secondaria di Leonardo Da Vinci di Trescore Balneario, nella Bergamasca, ha affidato al proprio legale, l’ avvocato Angelo Lino Murtas, una seconda lettera dopo quella della settimana scorsa, in cui aveva detto che l’accaduto doveva diventare un ponte verso una scuola più attenta. “La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno tredicenne – confuso, trascinato e ‘indottrinato’ dai social – mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, ‘E.’, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio “, racconta la docente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Prof accoltellata, la docente scrive un’altra lettera: “Salvata da un altro alunno e da donatori del sangue”

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