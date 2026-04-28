Un cantante toscano ha condiviso su Instagram una lettera scritta dalla sua insegnante di italiano durante gli anni del liceo, risalente al 1994. La dedica, conservata nel tempo, è stata pubblicata dallo stesso artista, che ha commentato il gesto con parole di gratitudine. La lettera rappresenta un ricordo di quegli anni e una testimonianza del rapporto con la figura di riferimento dell’epoca.

«Mi è successa una cosa bella e ve la voglio raccontare», scrive Jovanotti sulla sua pagina social. «Tornando da Roma l’altro giorno dopo aver parlato dei miei anni di formazione un mio amico mi manda questo ritaglio di una rivista del 1994. Io non lo conoscevo, e mi sono così emozionato che l’ho subito mandato alla @fravaliani e alla @terrywhocartoons e poi a tutti i miei amici e collaboratori, e adesso lo mando a voi. É una lettera aperta che mi scrisse la mia prof di italiano del liceo, la Pinnelli, Luisa Pinnelli, che per me è stata fondamentale e spesso negli anni mi viene in mente, perché incontrare un’insegnante come lei é una botta di fortuna che ti può svoltare la vita in quell’età in cui la vita é tutta davanti a sé.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jovanotti e l'emozione di ritrovare una lettera del 1994: «Me la scrisse la mia prof di italiano del liceo»

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