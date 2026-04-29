Josè Mourinho è tornato a Milano, ma questa volta non è per sedersi su una panchina di una squadra di calcio. Di quello italiano, di Inter e di Roma ne ha parlato nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano, ma in reatà lo scopo del viaggio era il lancio della campagna di cui è protagonista per Prima Assicurazione. Come dire: per un’azienda con quel nome ci vuole un Numero Uno. Ed in effetti: gli spot multipiattaforma puntano a rafforzare in modo deciso il core business di mettere il cliente al centro, sempre e comunque. Tanto che, appunto, per tornare ad essere lo Special One è costretto a diventare un di loro. “Tu, Prima” è il titolo del progetto creativo costruito su questo paradosso, in un progetto concepito da TBWA Italia e caratterizzata da un linguaggio cinematografico e da una forte componente ironica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Josè Prima”, arriva la campagna Special One

Prima Assicurazioni lancia la campagna “Tu, Prima” con José Mourinho

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