Jose Mourinho ha dichiarato di voler continuare a allenare il Benfica anche dopo questa stagione, nonostante abbia riconosciuto che le possibilità di conquistare lo scudetto sono ormai scemate. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e nei commenti degli appassionati, mentre il tecnico portoghese si prepara alle ultime partite di campionato. Mourinho ha inoltre parlato dei suoi obiettivi futuri, senza specificare dettagli sui piani a lungo termine.

2026-04-07 16:28:00 Il web non parla d’altro: Jose Mourinho ha indicato di voler rimanere alla guida del Benfica oltre questa stagione, nonostante abbia ammesso che le loro speranze di vincere lo scudetto sono effettivamente finite. L’allenatore portoghese, che è sotto contratto fino al 2027 ma ha un’opzione per lasciare prima, ha chiarito che intende restare in patria e vorrebbe che ciò accadesse con il suo club attuale. “Jorge Mendes è il mio agente, ma sono responsabile della mia decisione. La mia decisione è che vorrei continuare al Benfica”. Il pareggio per 1-1 del Benfica contro Casa Pia lo scorso fine settimana li ha lasciati in svantaggio nella corsa al titolo, con il Porto che ora detiene un vantaggio significativo – sette punti – in testa alla Primeira Liga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jose Mourinho si apre sul futuro del Benfica mentre lo “Special One” insegue l’argenteria in patria

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