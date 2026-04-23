Calciomercato Inter torna di moda Jones? Il possibile assalto in estate dopo il tentativo fallito a gennaio! Le ultime
Le trattative di calciomercato dell'Inter si concentrano su un possibile acquisto di un centrocampista inglese. Dopo un tentativo fallito a gennaio, i nerazzurri stanno considerando di riprovare durante la finestra estiva. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di un interesse crescente nei confronti del giocatore. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi ufficiali.
di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, torna di moda Jones? I nerazzurri studiano l’assalto estivo al centrocampista inglese: la stiuazione. L’ Inter torna a monitorare con attenzione Curtis Jones, centrocampista inglese classe 2001 del Liverpool, già seguito durante il mercato invernale. In quella fase, il suo nome era stato individuato come possibile rinforzo per la mediana in caso di partenza di Davide Frattesi, poi rimasto in nerazzurro. L’operazione non si concretizzò, ma lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Inter su Jones, occasione dal Liverpool. Secondo quanto riportato da The Athletic, il futuro di Jones ad Anfield è tutt’altro che certo.🔗 Leggi su Internews24.com
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