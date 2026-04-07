Calciomercato Inter Ausilio ha puntato Diaby | pronto l’assalto per l’estate c’è già il sì del giocatore!

Durante la sessione estiva di calciomercato, il direttore sportivo dell’Inter ha aperto ufficialmente le trattative per l’acquisto di un centrocampista. La trattativa si basa su un accordo già raggiunto con il giocatore, che ha dato il suo consenso all’operazione. Le discussioni tra le parti coinvolte continuano, con l’obiettivo di finalizzare l’affare nei prossimi mesi. La società si sta inoltre muovendo per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Ausilio ha puntato Diaby ed è pronto per l’assalto di questa estate! Novità sui rapporti con il club: c’è già il sì del giocatore!. L’ Inter continua a pianificare il futuro e torna a lavorare su un obiettivo già seguito con attenzione nel mercato invernale: Moussa Diaby, esterno offensivo francese dell’ Al Ittihad. Il club nerazzurro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva già tentato un affondo concreto a gennaio, mettendo sul tavolo un’offerta da circa 30 milioni di euro strutturata su più anni. La proposta non aveva però soddisfatto il club saudita, che preferiva una soluzione con pagamento immediato, anche alla luce dell’investimento importante fatto in estate per acquistare il giocatore dall’Aston Villa. 🔗 Leggi su Internews24.com

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