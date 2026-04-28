Il 25 aprile 2026, nel Sahel, si è verificata un'operazione coordinata tra gruppi jihadisti e tuareg, che ha portato a una vittoria contro le forze militari russe presenti nella regione. L’attacco ha coinvolto diverse postazioni e ha causato numerosi danni alle forze di sicurezza, che sono state costrette a ritirarsi. Questa azione ha segnato un punto importante nel conflitto in Mali, attirando l’attenzione su un’area già turbolenta.

Il 25 aprile 2026 resterà una data nella storia del Sahel. All’alba, in un’operazione coordinata con precisione inedita, i combattenti del Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin – il Jnim, braccio saheliano di Al-Qaeda – e i ribelli tuareg del Fronte di Liberazione dell’Azawad hanno colpito simultaneamente Bamako, Kati, Gao, Sévaré e Kidal. Il ministro della Difesa maliano, generale Sadio Camara, è stato assassinato in un attentato suicida nella sua residenza di Kati. L’Africa Corps russo – erede del Wagner Group, sotto controllo diretto del ministero della Difesa di Mosca – ha negoziato una ritirata umiliante da Kidal, scortato fuori città dai ribelli tuareg che aveva combattuto per anni.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Kidal, così jihadisti e tuareg hanno battuto i russi in Mali. L’analisi di Caruso

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