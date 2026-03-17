Raid di Israele su Teheran Katz | Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani

Un raid di Israele su Teheran ha provocato la morte di un responsabile della Difesa, associato a Larijani, e del leader delle guardie paramilitari, Soleimani. In risposta, Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi. L'ONU ha espresso preoccupazione riguardo alle azioni di Israele. La situazione rimane tesa e in evoluzione.