Raid di Israele su Teheran Katz | Uccisi il responsabile della Difesa Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani
Un raid di Israele su Teheran ha provocato la morte di un responsabile della Difesa, associato a Larijani, e del leader delle guardie paramilitari, Soleimani. In risposta, Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti alle basi statunitensi. L'ONU ha espresso preoccupazione riguardo alle azioni di Israele. La situazione rimane tesa e in evoluzione.
Teheran: Hormuz bloccato per impedire i rifornimenti alle basi Usa. L'Onu su Israele: «In Cisgiordania rischio pulizia etnica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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