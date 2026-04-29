Jet privati | 61 velivoli inquinano come un milione di passeggeri

Tra il 2024 e il 2025, 61 jet privati hanno rilasciato complessivamente 81.253 tonnellate di anidride carbonica. Le emissioni generate da questi velivoli sono state confrontate con quelle di oltre un milione di passeggeri del trasporto aereo commerciale, evidenziando un impatto ambientale consistente. Questi dati riflettono il contributo di un numero limitato di velivoli alle emissioni complessive di CO2 nel settore dell'aviazione privata.

?? Cosa sapere 61 jet privati hanno emesso 81.253 tonnellate di CO2 tra il 2024 e il 2025. L'impatto ambientale equivale alle emissioni prodotte da oltre un milione di passeggeri commerciali. Sessantuno velivoli privati hanno generato tra il 2024 e il 2025 un impatto ambientale equivalente a quello prodotto da oltre un milione di passeggeri su voli commerciali, secondo i dati dell'inchiesta pubblicata in Spagna. Il monitoraggio dei voli, effettuato attraverso la piattaforma Airplanes.Live, h .🔗 Leggi su Ameve.eu

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