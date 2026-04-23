Sardegna regina del lusso | boom di superyacht e jet privati

Nel 2025, la Sardegna ha registrato oltre 3.100 superyacht e 15.464 movimenti di jet privati. Questi numeri indicano un incremento rispetto agli anni precedenti e riflettono la presenza di un settore del lusso molto attivo nell’isola. Le imbarcazioni di grandi dimensioni e i velivoli privati sono spesso associati a clienti internazionali che visitano la regione durante tutto l’anno. La crescita di questi dati evidenzia l’importanza della Sardegna come destinazione di riferimento per il settore del lusso marittimo e aereo.

? Cosa sapere Oltre 3.100 superyacht e 15.464 movimenti di jet privati registrati in Sardegna nel 2025.. La Regione promuove nuovi corsi universitari per integrare l'industria locale alla blue economy.. Oltre 3.100 superyacht hanno solcato le acque del Nord Est della Sardegna tra giugno e settembre 2025, segnando un incremento del 15,8% rispetto all’anno precedente e confermando il primato dell’isola nel settore dello yachting di lusso mondiale. I dati elaborati dal Centro Studi Cipnes Gallura, basati sulle rilevazioni della Direzione Marittima del Nord Sardegna, delineano un quadro di enorme rilevanza internazionale: la flotta che naviga nelle coste sarde durante l’estate rappresenta circa la metà dei 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna regina del lusso: boom di superyacht e jet privati Notizie correlate Come sono fatti i nuovi jet privati (e di lusso) dei super ricchiI jet privati sono ormai sempre più richiesti, soprattutto dalla clientela di "super ricchi". Boom di jet privati verso le Maldive: quanto costa un volo diretto senza scalo in Medio OrienteDa quando è scoppiata la guerra in Iran, c'è stato un boom di jet privati diretti alle Maldive.