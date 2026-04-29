Jazz motori e storia | Pietrarsa diventa palcoscenico d’eccezione

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si appresta ad ospitare una serata dedicata alla musica jazz, accompagnata da un allestimento che richiama le atmosfere di un passato passato. L’evento prevede esibizioni dal vivo e un percorso tra i treni storici, creando un collegamento tra motori, musica e storia. La serata si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e senza l’utilizzo di nomi di persone o enti specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a vivere una serata tra musica, memoria e suggestioni d’epoca. Sabato 18 aprile gli spazi museali ospiteranno “Jazz a Pietrarsa”, un appuntamento che trasformerà l’ex opificio borbonico affacciato sul Golfo di Napoli in un palcoscenico d’eccezione, dove il patrimonio ferroviario dialogherà con le sonorità della musica dal vivo. A rendere ancora più suggestivo il contesto sarà la mostra “Vintage Vibes: Passione su ruote”, visitabile fino al 17 maggio. Curata dall’architetto Annunziata Cantile, l’esposizione propone un percorso dedicato alle automobili d’epoca che hanno segnato l’immaginario del Novecento, raccontando il legame tra mobilità, design e trasformazioni sociali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Jazz, motori e storia: Pietrarsa diventa palcoscenico d’eccezione Notizie correlate Jazz a Pietrarsa: al Museo Nazionale Ferroviario tra jazz, motori e storiaSabato 18 aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita “Jazz a Pietrarsa”, l’appuntamento che trasforma gli spazi museali in un... Cliorama, Milano diventa il palcoscenico della storia di Renault ClioCliorama non è una presentazione tradizionale né una semplice vetrina dedicata a un modello storico. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: In Umbria, tra le note del jazz e lo spirito di San Francesco; Mozart, Rossini, il jazz: tre modi di accendere il cervello; Premio Salerno Jazz 2026: la contaminazione come linguaggio del presente; Nuove suggestioni sudamericane e jazz con Cammariere. Jazz a Pietrarsa: al Museo Nazionale Ferroviario tra jazz, motori e storiaSabato 18 aprile il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita Jazz a Pietrarsa, l’appuntamento che trasforma gli spazi museali in un palcoscenico d’eccezione, dove musica dal vivo, patrimonio ... napolitoday.it Umbria Jazz e Festival di Spoleto, ripristinati i fondi ministeriali Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook Paolo Fresu: Jazz per la pace x.com