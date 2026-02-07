Cliorama Milano diventa il palcoscenico della storia di Renault Clio

A Milano, la città si trasforma nel palcoscenico di una storia speciale: quella della Renault Clio. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un evento che vuole raccontare come questa auto abbia influenzato più di una generazione. Renault ha deciso di mettere in mostra il suo modello più iconico, non solo come un’auto, ma come un fenomeno culturale che ha accompagnato tanti italiani nel tempo. La scena si svolge tra le strade di Milano, dove la Clio si mostra come simbolo di cambiamento e di ricordi condivisi.

Cliorama non è una presentazione tradizionale né una semplice vetrina dedicata a un modello storico. L'iniziativa voluta da Renault nasce con l'obiettivo di raccontare Clio come fenomeno culturale, capace di attraversare generazioni e cambiare insieme alle persone. Nel cuore di Milano, all'interno di RNLT, il flagship store del marchio, lo spazio viene completamente trasformato per diventare un luogo da vivere, non solo da visitare. L'impressione, entrando, è quella di trovarsi dentro un racconto fatto di immagini, suoni e suggestioni che riportano alla memoria momenti diversi, epoche diverse, ma sempre legate allo stesso nome.

