Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante contro un avversario di rilievo alla Caja Magica di Madrid, proseguendo la sua serie di successi sulla terra rossa. La partita si è conclusa con un punteggio che ha consolidato la sua posizione tra i giocatori più performanti del circuito. Le statistiche della partita mostrano numeri significativi in termini di punti vinti e percentuali di servizio, contribuendo a rafforzare la sua reputazione tra i migliori nel settore.

Jannik Sinner prosegue nel proprio cammino alla Caja Magica di Madrid. Sulla terra rossa spagnola, il n.1 del mondo ha prevalso contro il padrone di casa, Rafael Jodar, col punteggio di 6-2 7-6 (0). Una partita in cui la grande capacità dell’azzurro di alzare il livello quando conta ha fatto la differenza, al cospetto di un avversario più giovane, ma di grandissima prospettiva. Un risultato che ha diversi significati per Jannik. Il tennista altoatesino è il t erzo nella storia a raggiungere le semifinali nei primi quattro eventi ATP Masters 1000 di una stagione, dopo Roger Federer (2006) e Rafael Nadal (2010-11). A ciò si aggiunge anche il dato che Jannik sia il secondo giocatore dalla creazione dell’ATP Tour (1990) ad aver raggiunto le qualificazioni per le semifinali dei primi cinque grandi tornei della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner tra i più grandi: statistiche roboanti dopo la vittoria contro Jodar a Madrid

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